有些人從小就很調皮，經常與父母唱反調，總是讓長輩相當頭痛，但他們其實不是壞，而是思想獨立。《靈匣網》近日分享5個很有主見的星座，從小就讓父母覺得難管教，但也因他們很有自己的想法，長大後必定有不凡成就。

1.牡羊座

牡羊座個性堅毅，雖然自知自己能力不足，智商也沒比別人高，家庭也無法提供太多資源，但他們從小就會為自己設下目標，想辦法得到自己想要的，因此在父母眼中，他們特別不聽話，也不按照大人的思路走，但他們的想法其實也沒有不對，所以家長對他們的要求並不多，牡羊座長大後馮著不懈努力，成為父母的驕傲。

2.獅子座

獅子座做事都很衝，一旦設下目標後，他們就會努力實踐，絕不會因挫折而放棄，付出後基本上也都能獲得相應回報，不過他們個性較霸道，有時不太喜歡聽別人的建議，無論父母、老師還是同學，在他們心中沒有人可以指揮自己，認為自己的選擇最正確，雖然他們的直覺通常都沒錯，但偶爾還是會碰釘子，聽聽別人的建議何嘗不可。

3.處女座

處女座思想獨立，雖然他們有時看起來容易被人擺佈，但實際上卻是很有主見，遇到事情時，父母也會從中給予意見，他們表面上會表示遵從，好像很聽話的樣子，但實際上卻並未放在心裡，直到真正要做決定時，多半會選擇按照自己的想法進行，不過當他們發現父母或其他人與自己站在同一陣線時，對方若想提出意見，他們也是會考慮的。

4.射手座

射手座智商都偏高，也正因為他們很聰明，所以從小就不太容易管教，經常與自己的父母鬥智，不過好在射手座思想正面，並不會因此走上歪路，雖然喜歡與父母唱反調，但通常都是無傷大雅的小事，當要決定人生大事時，他們還是會參考他人的意見，不過自己的方法或選擇沒有錯時，他們還是會堅持自己的想法，也正因為他們聰明伶俐，還有放手去做的勇氣，所以長大後通常都有不小的成就。

5.水瓶座

水瓶座人品與智商都很高，但卻非常固執，不喜歡聽別人的意見，就算對方是自己的父母或老師，也難以改變他們的想法，不過水瓶座非常肯吃苦，就算遇到逆境也不怕，只要是自己想要的，哪怕完成目標的道路很坎坷，他們也會堅定不移地走下去，好在水瓶座的貴人緣很旺，無論在人生哪個階段，都會有人出現幫助他們，所以成功機率非常大。