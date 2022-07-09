民進黨桃園市長參選人林智堅日前被國民黨台北市議員王鴻薇爆出碩士論文涉嫌抄襲，引發學術、政界熱議。對此，資深媒體人黃揚明今（9）日更踢爆，在林智堅8日請辭新竹市長後，沒想到在臉書粉專上，仍有與新竹市政府得標廠商合作管理的相關資訊，這讓他直言「是否目前仍在使用新竹市長的小編團隊為您宣傳競選活動？這形同是使用人民納稅的公帑為自己輔選」，引發討論。

黃揚明今日在《中天新聞》政論節目「周末大爆卦」中指出，林智堅的臉書粉專小編竟然高達29位，其中台灣的小編有28位，馬來西亞有1位，在如此大量的臉書小編之下，林智堅臉書更和「funP inc.（英屬維京群島商雲沛創新股份有限公司」、「Wavenet Technology.,Limited (TW)潮網科技股份有限公司」這2間公司合作。而「潮網科技股份有限公司」的負責人是台灣數位文化協會創會理事長徐挺耀，董事包括駱呈義、劉訓廷、監察人是孫紀豪。且該公司是由「英屬開曼群島商Wavenet Holding Co., Ltd.」轉投資，因此在經濟部登記資料中顯示為「僑外資」。

黃揚明更爆，這間公司在去年12月16日標得新竹市政府「111年網路社群維運及網路聲量分析案」，決標金額282萬6千元；今年3月17日又標得新竹市政府「111年多螢媒體宣傳案」，決標金額392萬6千元。2標案合計675萬2千元。因此這讓黃揚明質疑，如果林智堅已經在昨日辭去新竹市長職務，「為何今天臉書粉專仍有與新竹市政府得標廠商合作管理的相關資訊？是否目前仍在使用新竹市長的小編團隊為您宣傳競選活動？」黃揚明更呼籲請林智堅說清楚，更痛批「這形同是使用人民納稅的公帑為自己輔選，公私不分的份際，嚴重程度不輸學術倫理爭議」。

最後黃揚明更質疑，林智堅的臉書小編團隊高達29人之多，甚至比蔡英文總統的14人、蘇貞昌院長的13人、賴清德副總統的12人多出1倍以上，「到底是什麼樣的原因需要靠如人海一般的小編團隊打網路戰？」同時黃揚明更點出，「funP Inc.」是一家外國公司，在經濟部登記資料為「英屬維京群島商雲沛創新股份有限公司」，在台灣的負責人為邱繼弘，邱繼弘綽號「大河馬」，曾在2019年參選時代力量決策委員，雲沛創新集團旗下在台灣還設有「cacaFly」（聖洋科技）、「adHub」（經緯廣告）、「TenMax」（騰學廣告科技）、「BeingDigital」（飛時創意）等4家公司。

黃揚明坦言，雖然查詢不到雲沛創新集團與新竹市政府有公開標案的互動往來，「但林智堅是否也該說清楚，為何會與一家『外國公司』合作？」因為依照《公職人員選罷法》是明確規定不得邀請外國人助選的，即使現在還沒到中選會公告的競選期間，也請林智堅參選人一併注意。