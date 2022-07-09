台鋼集團旗下扣件線材廠春雨(2012)公告6月份自結合併營收為新台幣8.99億元，年減13.36%、月增3.99%；第二季營收27.56億元，年減6.77%、季減8.89%；累計合併營收為57.81億元，年增9.63%。而台鋼集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)公告6月自結合併營收4.19億元，年增15.63%、月增10.34%；第二季營收11.67億元，年增17.09%、季增1.30%；累計1-6月合併營收為23.19億元，年增36.06%。

春雨表示，6月份台灣地區營收年減少29.79%，近期全球通膨壓力拉警報，各國央行緊縮貨幣政策、全球經濟衰退疑慮四起，終端需求萎縮，使得國外客戶買氣下滑。加上6月份國內客戶預期月底中鋼第3季將開出平、低盤，因此，客戶紛紛降低庫存水準，買氣縮手；另印尼地區營收年增加0.72%，印尼主要是內銷市場，且因市場占有率第一，故衝擊較小；大陸地區受到上海疫情解封，客戶庫存回補，致大陸市場6月份營收年增加9.12%。近期鋼價已從高點回落，預料下半年鋼價將進入高檔震盪，全球通膨及俄烏戰爭結果將牽引後市走向。

春雨表示，目前國際鋼價雖呈現下滑，但中國大陸自6～7月陸續解封後，預期8月份需求就會慢慢上來，歐盟對大陸課徵反傾銷稅對台灣帶來轉單效應，且各國基建計劃陸續展開，公司將把握先機，善用台鋼集團內部整合資源之優勢。此外，6月股東會通過董事改選，董事會通過董事長陳其泰及總經理周伯威新任案及公司組織架構調整，在新任董事長及總經理領導下，將陸續調整產品結構，持續擴大集團資源整合，拔升優秀主管，優化流程作業，將為公司挹注新動能，提升營運效率，公司對下半年營運展望仍抱持審慎樂觀看法。

久陽則表示，螺絲本業因應市場狀況，集團策略性調整營運規劃，產線部分，持續優化產品良率，降低成本；接單及出貨部分，業務端積極擴展，接單量月成長24%，業務持續與廠內合作，全力出貨增強營運績效。在出貨方面，目前塞港仍影響到出貨量，會持續觀察市場變化，以期接單量穩健成長及提升出貨順暢度。

久陽公司申辦的轉換公司債與現金增資案已於本月1日經金管會核准通過，並將在近日內召開臨時董事會訂定增資基準日。此次募集的資金將用於償還銀行借款，降低負債比率同時充實營運資金，預期將可強化財務結構、提升償債能力及資金融通彈性。整體而言，在營運與財務雙雙調整後，公司對下年年營運持審慎樂觀看法。

在轉投資部分，子公司榮福公司，焚化爐業務穩定成長，下一階段規劃爭取「台南城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」，以期擴展營業規模。孫公司台鋼能源，太陽能案場版圖持續增長，新增兩案場建置完成並規劃本月併聯發電，營收將持續成長挹注新動能。

董事長孫正強表示，因應市場需求，彈性調整策略，使螺絲本業接單動能維持穩健，未來將持續提升營運績效與強化體質，加上轉投資事業不斷擴展業務規模與多樣性，可望帶動今年整體營運再締新猷。