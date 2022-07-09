據統計，我國總森林面積為219萬7090公頃，森林覆蓋率達60.71％。監察委員調查後認為盜伐林木長期存在，時有案件舉發、破獲，遑論未為人所知遭盜伐者，不知凡幾，但相關主管機關並未建立有效防堵機制，凸顯我國土保育及盜伐防治，已非單一林政問題，各機關各自為政、各行其是，未盡統合之能，因此提案糾正行政院。

農委會林務局表示，林務局近年透過檢警林移之平台，共同查緝森林盜伐，也提高盜伐的刑責及罰金，近十年來盜伐案件的查緝件數，已由2011年394件逐年降低為2021年123件。有鑒於山林盜伐的根本解決之道，仍繫於提振山村經濟，因此持續推動國有林週邊社區部落參與森林巡護外，亦透過林下經濟等多元森林產業政策輔導，以提振山村部落經濟，達成共同守護山林的目標。

林務局提及，森林護管人員晉用原住民族部分，林務局均依據原民會相關規定，於原住民族地區按法定比例招考進用，目前林務局森林護管員總人數為1068人，其中原住民人數247人，占比為23.13％，超過原住民族工作權障法規定原住民族進用比例。

此外，林務局也在2020年建立國有林合法木材溯源管理制度，另針對貴重木出口管制，已公告未來攜出國境貴重木製品須有國產材木材標章或合法來源證明始得放行；至於針對市面貴重木製品進行總登記部分，因涉及人民財産權，必須以法律明定，現正研議修法中。