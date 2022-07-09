Omicron亞型變異株BA.4、BA.5傳染力強，中市衛生局呼籲民眾接種疫苗，提升保護力。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市9日新增3576例本土個案，相較上週六（7月2日）4952例，降幅27.79％，衛生局長曾梓展表示，中市疫情脫離高原期，預估8月確診人數可望降至千例以下；他坦言目前的變數就是變種病毒，而中市日前爆發2例BA.5變種病毒本土家庭群聚目前該案全數解隔結案，沒有擴散到社區。

衛生局指出，台中市8日新增3576例本土病例，另中央今日公布台中市新增11例死亡案例，年齡介於54至92歲，6例皆有高血壓、腦中風、糖尿病、心血管疾病、腎臟疾病等慢性或癌症病史，其中有6例未接種疫苗，死亡原因多為呼吸衰竭、心肺衰竭、新冠病毒感染、肺炎等。

曾梓展表示，目前全國疫情都在緩步脫離高原期，台中市近幾周確診人數以每周遞減約30％速度下降，預估到8月確診人數可下降到千人以下，近日全台各縣市確診人數排名已與各縣市人口數排名一致。

但他也坦言目前疫情的變數在 Omicron亞型變異株BA.4、BA.5會不會攻破國門造成另一波社區感染？因而鼓勵民眾接種疫苗，以提升體內抗體濃度，降低免疫逃脫機會，統計6月1日至7月9日台中市接獲疾病管制署通知境外移入 BA.4計2人，BA.5境外移入27人、本土2人皆已解除隔離。

曾梓展解釋，台中市6日傳出有3名由美國入境的民眾境外感染Omicron亞型變異株BA.5，並感染給接機的哥哥和媽媽，也演變成BA.5本土病例，因3名境外移入者6月19日入境，26日起已陸續解隔，案母因無症狀經PCR採檢，30日確診，已於7月8日零時解隔，進入7日的自我健康監測，而哥哥接觸的一名友人，PCR陰性也無傳染之虞，該家BA.5庭群聚案已全數解隔結案，無社區擴散感染之虞。

衛生局表示，台中市7月9日至10日兩天共126家合約醫療院所提供Novavax疫苗接種服務，共可供5880人預約接種，截至9日中午，已有635人接種完成接種，18歲以上市民可預約施打。