民進黨懸宕已久的新北市長人選，終於在8日出爐，無任所大使林佳龍在蔡英文總統三度約見並強力遊說下，終於點頭願意接受徵召；對此國民黨籍的三蘆選區新北市議員參選人林鼎超質疑，林佳龍明明想選台北卻委曲求全來新北，新北市民可不是次等公民。

林鼎超表示，身為一個新北市民，樂見民進黨終於推出他們的新北市長候選人林佳龍，其實相對於其他幾位可能的候選人，包含林右昌、潘孟安或是羅致政，林佳龍算是比較好的選擇，至少當過直轄市長、立法委員，在總統府及立法院都服務過，最重要的是知名度也比上述幾位高很多。

林鼎超說，但老實講，整個提名的過程非常扭捏，竟然要勞動小英總統約談6次，才願意用很委屈的姿態接受黨的徵召，出來參選新北市長，就自己這個新北市民看來，新北人真的不需要這樣的市長，拜託民進黨在台北市長還沒決定之前，讓林佳龍可以得償所願去選台北市長；因為林佳龍知道，在台北市長是三腳督的情況下，是有一搏的機會，但新北市長的選戰，根本毫無勝算，所以連來都不想來。

林鼎超也提出兩點質疑，首先是「為何當初那麼扭捏」，明明就已決定要選台北，就連市政白皮書都已經寫好，為何要委曲求全的來選新北，新北市民可不是次等公民。

第二點則問「到底是哪裡人？」，沒有要參選時，說跟新北市毫無淵源，但現在卻說出生在萬華，萬華橫跨雙北，那可以稱呼您為 「類新北人」嗎？

林鼎超指出，最後還是想幫柯志恩抱不平，之前朱立倫主席在提名時，稱呼她為「陽光女孩」結果被酸爆，結果現在立法院長游錫堃稱呼58歲的林佳龍是年輕人，並要年輕人就是要接受，我想問游錫堃院長，為何年輕人就一定要接受，難道年輕人的想法就不能被尊重嗎？

土樹三鶯選區新北市議員參選人呂家愷則也說，過去幾周前交通部長林佳龍已展示了他對台北市的願景與熱情，突然決定選新北，市民心理一定充滿疑惑；還是一句話，真的「有心」，又是有具地方與中央完整資歷的前輩，共同來激盪新北市的政策都是好事，相信在各方彼此競爭下，新北市能走向更好的未來。