美國量販巨頭好市多（Costco）在二○二二年上半年的最後一天，也就是六月三十日拋出震撼彈，宣布已透過當地子公司用十．五億美元（約三一二．四億台幣）的金額買下大統集團持有的台灣好市多四五％股權；換言之，美國好市多已經全資擁有好市多在台灣的事業，這也代表著台灣好市多成為美國好市多集團一○○％持股子公司，預計將使每股ＥＰＳ上升一～一．五％。

台灣好市多獲利名列前茅

創立於一九八三年的好市多，目前是全球第三大及全美第一大連鎖會員制倉儲量販店，在一九九七年進入台灣市場，由美商好市多和高雄大統集團以五五％與四五％合資成立並共同經營，第一間分店就位於高雄，如今好市多在全台已擁有十四家分店，同時也是國內唯一收費會員制的量販店。除了台灣之外，截至二二年五月為止，好市多在多個國家總共設有八三三家分店，包括美國五七四間、加拿大一○七間、墨西哥四○間、日本三一間、英國二九間、南韓十六間、澳洲十三間、西班牙四間、法國二間、中國二間、冰島一間。

根據美國好市多公告的營運表現，二一年營收為一九二○．五億美元，淨利五○．一億美元，ＥＰＳ十一．二七美元，截至五月八日為止二二年度第三季營收來到五二六億美元，比去年同期成長十六．二％，淨利年成長十一％；儘管台灣好市多並未公告營運數字，但是好市多亞太區總裁就曾經透露，全球好市多眾多店點中，台灣就有三家分店獲利排名在前十大，而台灣會員續卡率則是高達九成五。業內也推估台灣好市多年營收超過八○○億元，隨著台灣好市多正式歸美國好市多持有，對美國好市多來說，等同於每年可以多出八○○多億元（大約超過二六億美元）資源調配，ＥＰＳ會上升大約○．一六美元，同時，也能持續幫投資人賺取利潤。

量販通路成搶手貨

事實上，在美國好市多收購台灣好市多之前，國內量販通路早就已經是市場上的搶手貨。超市龍頭全聯在去年十月宣布以一一五億元收購量販店大潤發，取得法國歐尚集團、潤泰集團所有股權達九五．九七％，交易內容包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，預計二二年中旬完成交易。接下來還有法商家樂福（Carrefour）決議出售台灣家樂福股權，讓家樂福經營權競標案近期在市場上鬧得沸沸揚揚，台灣家樂福大股東、擁有四成股權的統一集團主動表態願意吃下法方六○％股權，遠東集團、富邦媒、寶豐隆興業以及國內最大私募基金達勝集團也都表態有意收購，但統一強調擁有優先承購權，而在陸續有大咖前來搶親的情況下，讓家樂福的這樁出售案，遲遲未有結果。（全文未完）

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