國安局長陳明通。（資料照片）

對於民進黨桃園市長參選人林智堅在中華大學和台大國發所的碩士論文發生爭議，民進黨立委高嘉瑜認為，當年國發所一般生並不好考，且林智堅事件爆發後，對民進黨來講是一種凌遲，如果結果不早出來，對綠營選情是傷害。

高嘉瑜8日在《新聞面對面》表示，民進黨對這件事情的定調就是「抹黑」，國民黨就是出「奧步」。這兩個月真的要等到台大或中華大學出來一刀斃命，對民進黨來講也是一個凌遲。因為中間過程每天吵這些，對林智堅不公平。但如果等兩個月才由學校定奪，最後結果如果對林智堅不利，對民進黨絕對是一個傷害。

高嘉瑜直言。「我自己也是台大國發所的，是法律系畢業後，應屆考上台大國發所的一般生」。主持人問「你為何要特別強調這個？」高嘉瑜回答「哈哈哈，因為我要告訴大家，那時候台大國發所還算蠻難考的系所」，但是有了「在職專班」之後，才發現學弟妹滿天下，包括鄭文燦、潘孟安、林智堅等等，「都是我的學弟妹」。所以國發所在民進黨算是一個蠻強的派系。

高嘉瑜披露，陳明通在國發所裡面算是「子孫滿天下」，裡面綠營的人大概都是陳明通指導的學生，因為他比較偏綠，大家覺得比較能合得來，陳明通當然也非常認真在指導。

高嘉瑜認為，余正煌和林智堅之間的論文關係，是外界最難理解的部分。如果是余正煌抄林智堅的論文，一切都沒問題了；但如果是林智堅抄襲，那問題就大了！目前綠營是相信林智堅的，但審查結果拖到9月，對選情影響很大，國民黨整天就追林智堅，如果不早日水落石出，對綠營選情是傷害。