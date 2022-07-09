西吉嶼的「藍洞」祕境。（張毓翎攝）

七美的雙心石滬。（張毓翎攝）

遊客在台南將軍漁港搭船，前往澎湖南方四島及七美。（張毓翎攝）

國內「跳島旅遊」夯，正值暑假旅遊旺季，往返台南將軍漁港、澎湖南方四島及七美的藍色公路已啟航，遊客搭乘前往東吉嶼、東嶼坪和七美，還能一窺西吉嶼的「藍洞」祕境，雖然大多人選擇一日來回，不過不少體驗過的遊客推薦，可安排住宿來趟二日遊，才能有更充裕時間，恣意享受和欣賞風景。

詠傑海運的「東吉福氣號」、「雙吉福氣號」，以及去年加入載客行列的「恆星客輪」，為行駛將軍漁港至澎湖南方四島、七美的3艘客輪。恆星客輪採預約制，每航次至少30人才會開船；而雙吉福氣號因為擁有固定船班，不只觀光客搭乘，更是在台灣工作的東吉嶼居民返鄉的重要交通船。

詠傑海運業者表示，雙吉福氣號每周一、三、五、六、日，固定早上7點30分從將軍漁港出發，1小時10分鐘後即抵達東吉嶼，之後再航行至東嶼坪、七美，每處都會停留1至3小時不等，遊客可下船利用機車或徒步遊覽，而返航抵達將軍漁港時間約下午5點30分。

台南馬沙溝觀光休閒協會理事長陳啓宗致力協助業者推廣此航線，他表示，許多第一次搭乘的遊客，有的認為一日遊較沒有充裕時間，體驗浮潛等水域遊憩活動，相較於白天，夜晚風景也應別有一番特色，較適合來趟二日遊，以深度在地、了解每個島嶼的人文地理。

陳啓宗說，一日遊套裝行程價位約2400元，二日遊可住宿東吉嶼或七美；東吉嶼目前有5至10間民宿、七美則30多間，七美商店多、購物採買方便，不過東吉嶼屬未過多人為開發的小島，自然風景值得一訪再訪。若零旅行經驗或不想做功課的人，建議找旅行社協助訂船票和住宿等行程。