67歲日本前首相安倍晉三昨(8日)進行街頭演講時，遭到槍殺後不治，引起全球譁然，而兇嫌山上徹也當場遭到逮捕，他的背景隨即被起底，不過一名群馬大學的醫學準教授因和嫌犯同名，無辜受到牽連，而主播張雅琴昨在《年代晚報》中，也談到安倍晉三槍殺案，卻把該名準教授當成兇手，遭PTT網友砲轟亂報。

有網友在PTT發文質疑「這樣亂報不會有問題？」透露張雅琴昨在播報安倍晉三槍殺案時，不僅把群馬大學準教授山上徹也當成兇手，主播背板上也將他姓名寫成「山下徹也」，張雅琴也照唸成「山下徹也」，此文一出後引起網友撻伐。

張雅琴遭網友砲轟播報錯誤。（圖／翻攝自年代新聞YouTube）

張雅琴在臉書解釋，接受網友指正。(圖／取自張雅琴臉書)

「太扯了吧」、「山上山下分不清楚」、「到底是山上還山下，妳搞得好亂啊」、「昨天剛好有看到，笑死」、「一個住山上一個住山下」、「我懂了，原本山上開槍但山下才是藏鏡人」。

不過其實張雅琴在節目開始時有說到：「日本媒體先前傳出所謂準教授，有人說是或不是，還在證實當中」，並拿出真兇照片詢問「到底像不像」，沒有直接認定準教授就是兇手，但確實有念錯名字和主播背板誤植。

而她事後也在臉書表示，「大家的指正看到了！山上徹也的確誤植為山下徹也～在此更正道歉、山上徹也原本日媒傳出群馬大學醫學準教授同名，在報導時有提到這個要求證，應該不是他。報導時就有說明日媒也在求證。針對觀眾朋友的指正，非常感謝」。