簽約儀式上有音樂表演。（嘉易創創育中心提供／ 廖素慧嘉縣報導）

嘉義大學畢業的吳威融與念大四的蕭宇恒因為喜歡音樂，而辦理諸羅音樂祭活動獲熱烈回響，決定留在嘉義創業，獲得今年嘉義縣政府獎勵金及民間創育機構協助投資，8月13、14日將在中央廣播電臺民雄分臺日式招待所舉辦音樂祭。

吳威融今年自嘉大畢業，蕭宇恒將升上大四，2人都是8年級後段班，因合作辦理校園演唱會而結緣，進而成為創業夥伴，留在嘉義深耕地方音樂活動及品牌，他們的夢想及執行計畫獲得今年嘉義縣政府「青年創新創業獎勵補助計畫」補助金30萬元，成立工作室。

同時也受到經濟部中小企業處創育機構「嘉易創」創育中心的認同與支持，協助尋找及媒合金融機構貸款及各方投資的資源，有近150萬元資金挹注，9日在中央廣播電臺民雄分臺日式招待所，由嘉義縣政府勞青處見證，與嘉易創創育中心舉行投資簽約儀式。

嘉易創創育中心創辦人黃振瑋表示，自己也是從外地到嘉義大學念書，然後就留在嘉義落地深耕，打拚事業，在輔導吳威融及蕭宇恒2個學弟的過程中，深刻感受他們對音樂的熱情與執行力，因而決定投資，並協助他們尋求更多資源。

吳威融說，創業要面對各種壓力，還好有嘉義縣政府所因應創業不同階段的需求，提供不同的課程及資源，也很感謝許多諸羅祭粉絲給予支持與鼓勵，「2022諸羅祭：蒜泥有種」將於8月13、14日舉辦，目前售票中，歡迎音樂同好、來嘉旅遊的朋友可以線上購票。