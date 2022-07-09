領個錢也會有生命危險？某超商內的ATM日前被目擊螢幕貼上紙條寫「ATM裡藏著1條蛇，已通知動保處，請勿使用或靠近」嚇壞民眾，照片曝光網友笑說「可能是貪食蛇」、「連老天爺都在阻止妳合法花錢」；不過也有網友推測應該是平時有不少人硬要使用壞掉的ATM，業者一怒才想出此招嚇人。

有網友在臉書「爆料公社」分享1張在路邊目睹的畫面，1台銀行ATM的銀幕上貼著紙條寫「ATM裡藏著1條蛇，已通知動保處，請勿使用或靠近」，原PO見狀嚇壞，公開照片笑說「正當身無分文，準備領錢血拼，所在地...便利商店！」引起網友討論。

某超商內的ATM日前被目擊有紙條寫「ATM裡藏著1條蛇，已通知動保處，請勿使用或靠近」貼上螢幕處嚇壞民眾。（翻攝自臉書「爆料公社」）

其他網友紛紛留言「開始吹笛子，看牠會不會叼出一疊鈔票給你」、「可能是貪食蛇」、「別傻了，就算沒有蛇，你也沒錢可領吧」、「搞不好是白娘子被鎮壓在ATM裡數鈔票」、「店員應該害怕極了」、「看過不給人領，最好的理由」、「連老天爺都在阻止妳合法的花錢」。

不過也有網友留言「這個就是平常寫故障，卻沒人鳥硬要用的人生氣寫的吧」、「一定是一堆文盲看不到ATM壞掉硬要插卡，這樣寫才能讓人發現不能用」；疑似是業者不想讓民眾強行使用壞掉的ATM，才會用「驚悚言詞」嚇人，但真實情況仍不得而知。