高雄30歲余姓男子因為誤信騙徒的「虛擬貨幣」詐騙平台，不到一個月陸續被騙了超過300萬元。岡山警方日前獲報埋伏逮人，逮捕皆為24歲的柏姓與王姓男子。檢方詢後於7月8日移送橋頭地檢署，建請聲押，但橋院審理後竟然各以5萬元與3萬元交保。

岡山警方表示，余姓男子日前到壽天派出所報案，向警方表示購買虛擬貨幣遭騙；經警方了解後，確認為虛擬貨幣詐騙手法；透過循線查緝後，警方順利於7日下午1時許，將詐欺車手逮捕歸案，依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，此詐騙手法非常新穎，「虛擬貨幣」詐騙平台不斷向民眾洗腦投資貨幣可以輕易獲利，造成余男陸續將錢交給騙徒。直到匯了327.5萬元，他驚覺受騙，連忙向警方請求協助。

警方循線追查，鎖定詐欺車手柏姓男子及王姓男子，並於余男假意再要面交金錢給兩人時，前往埋伏；等到柏男等2人前來收款之際當場表明身分，逮捕兩人。警方也追查詐欺集團其他成員，擴大偵辦。

警方呼籲，詐騙集團犯罪手法層出不窮，民眾遇到疑似詐騙情事時，切莫慌張，謹慎多方求證，如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關110或撥打165反詐騙專線檢舉或報案，避免財物損失。