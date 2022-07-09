王宥忻今帶萌寵羊駝麥可參與代言品牌活動。（沛思特Petstar提供）

王宥忻今帶萌寵羊駝麥可參與代言品牌活動。（沛思特Petstar提供）

財富女神王宥忻帶著萌寵羊駝麥可於今（9日）參與代言品牌「沛思特Petstar」活動，現場王宥忻與逛寵物展的寵物主人分享飼養經驗。王宥忻說：「麥可現在是兒童界的大明星在TikTok羊駝麥可頻道目前總流量破1000萬，日前麥可洗澡直播線上同時在線觀看人數為1200人，大家都想看麥可的澎澎秀。尤其現在暑假小朋友都在問怎麼樣可以跟麥可見面以及可以要麥可的簽名照嗎？小孩真得是太可愛了，把麥可當成明星偶像看待，剛好寵物展就成為麥可的粉絲見面會。透過來寵物展我們也分享愛護動物的生命教育，讓小孩可以寓教於樂」。

王宥忻分享最喜歡逛寵物展，因為可以把一年份的寵物飼料都打包回家尤其是「沛思特Petstar」K606 攤位每天舉辦買一送一特惠活動，今天準備6位數採購寵物食物和用品，現場好多毛小孩齊聚一堂，在攤位上和飼主一起分享養寵新資訊，寵物展活動持續至11日。