受到航運成本上升等原因，國內鮭魚價格大幅上升，也有迴轉壽司業者調升鮭魚壽司價格，與此同時，我國石斑魚遭中國大陸禁止輸入，農委會主委陳吉仲表示，去年鮭魚進口到市場每公斤約200多元，今天已到300多元，同時更呼籲國人「少吃鮭魚救石斑」。對此，藥師林士峰今（9）日就在臉書上爆出「難不成農委會正在籌劃補貼石斑，好讓石斑業者能降價求售嗎？」引發討論。

據統計，我國去年共進口約3萬噸鮭魚，主要來自挪威、智利等地，陳吉仲日前受訪時表示，如果每一年從國外進口2、3萬公噸的鮭魚，還會有許多碳足跡、溫室氣體排放，不如去享用當季的石斑魚、虱目魚、台灣鯛、鱸魚等水產品，不只價格合埋，品質會更有保證，會盡力推石斑魚等國產魚，逐漸取代一部分鮭魚，對消費者對漁民及糧食安全達到效果。

對此，林士峰就在臉書上表示，前幾天陳吉仲主委呼籲國人「少吃鮭魚救石斑」，但林士峰指出，「事實上我們小老百姓的感受...石斑似乎是比鮭魚更貴的品項」，因此這也讓他質疑「難不成農委會正在籌劃補貼石斑，好讓石斑業者能降價求售嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「要是有民進黨在野，這政府應該被遊行不知道多少次了，救命」、「挖東牆補西牆，天才啊！」、「古有晉惠帝何不食肉糜，今有農委仲何不石斑魚」、「連價格都搞不清，當啥農委會主委」、「石斑業者要哭了」、「吃鮭魚不單是為了價錢，是真心喜歡」。