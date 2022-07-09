「繪道群生」動物畫聯展策展人潘蓬彬畫了2幅虎畫《王族臨溪》、《虎族三寶》，都是虎媽媽帶著3隻虎寶寶構圖，畫裡充滿慈祥、溫馨。（賴佑維攝）

疫情期間，藝術可帶來身心靈所需要的療癒，藝術家潘蓬彬策展，7名名家共襄盛舉舉辦的「繪道群生」動物畫聯展7月8日起至8月6日在桃園A12藝術空間舉辦，盼民眾感受藝術家以自己的風格詮釋動物。

「繪道群生」動物畫聯展除了實體外，也能透過線上看展，A12藝術空間創辦人劉成豪指出，雖然大家還是喜歡熱鬧、聚集在一起，但以網路角度來看效率太低，未來勢必改變，就如網拍剛推出時經營不佳，但現在已經成為主流，相信會逐步改變。

策展人潘蓬彬表示，我們不是醫護，沒辦法救助疫情，但我們是藝術家，可以在精神上藝術治療。他說，藝術治療目前在台灣也逐步往好的方向前進，疫情期間更需要辦這種活動。

此次展覽由潘蓬彬策展，藝術家名家林木川、林聰明、陳建智、朱玉婕、鍾功哲、汪勝宥、潘蓬彬共襄盛舉，推出「繪道群生」動物畫聯展，在桃園A12藝術空間，自7月8日起至8月6日盛大展出，帶給北部地區喜愛動物畫的愉悅的邂逅。展覽期間7月8日至8月6日於10時30分至18時於桃園市桃園區A12藝術空間舉辦，周日休息。

其中潘蓬彬畫了2幅虎畫《王族臨溪》、《虎族三寶》，都是虎媽媽帶著3隻虎寶寶構圖，畫裡充滿慈祥、溫馨。作品中雖然限於創作動物，但是選題多樣，跨越寫實、印象、表現、超現實、後立體，歡迎民眾參觀。