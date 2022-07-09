日本前首相安倍晉三昨（8）日在奈良街頭演講時，遭到襲擊身亡，當時身邊有不少特勤人員與警察，仍被41歲的凶嫌山上徹也逮到連續開槍的機會。事件曝光後震驚全球，許多電視台也因此緊急調整原本的播出時間表，轉播安倍相關的新聞報導，不過卻有眼尖的網友發現，日本部動畫也緊急取消播出，疑似內容與「總統暗殺計畫」有關。

根據日媒報導指出，昨日下午4點左右，日本動漫《頂點!!!!!!!!!!!!!!!》突然在官方推特宣布，節目播出時間將有異動，表示「原先預定於7/9（六）播出的動畫第2集因故取消，9日將再次重播第1集的內容，而第3集會在下周六開始依次播出，感謝您的諒解。」這則公告等同於直接讓第2集的內容「被消失」，引發許多網友熱議。

有網友表示，其實不難在官方的文字預告中發現玄機，因為這部動漫的第2集內容出現「總統暗殺計畫」，與安倍遇襲的時機相當敏感，或許擔心讓人有過多的聯想，因而突然決定抽換內容。而在這則公告發出不久後，動畫組也將官網上「第2集內容簡介」刪除，目前只能查到第1集的內容介紹。

而這則官方公告也引起許多網友討論，表示「因為發生了類似的事件啊…」、「這未免也太巧合了，真的是沒辦法」、「我比較好奇這樣第3集銜接不會有問題嗎」、「這部第1集超有趣的，真的倒楣」。多數網友都表示能夠理解，並支持動畫組，「太正確的決定了」、「完全不用感到不好意思，這決定是正確的」。