張肇康為華人建築史上的傳奇人物，圖攝於香港太平行大樓雨庇工地現場。（國父紀念館提供）

身為兼容包浩斯教育與華人文化的浪漫主義者，前輩建築師張肇康是近代華人建築史上的傳奇人物，他曾受貝聿銘之邀，參與了東海大學校園規劃和校舍設計，在台代表作還包括台灣大學農業陳列館、台北嘉新大樓等，今年逢其百年冥誕，《張肇康先生百年冥誕建築紀念展》近日於國父紀念館展出。

張肇康1922年出生於廣東中山，長居香港，1949年進入哈佛建築設計研究院師從葛羅培斯，成為王大閎與貝聿銘在哈佛建築設計研究院的學弟。他接受了包浩斯設計教育的洗禮，創作、實驗了一系列的「中國現代建築」，試圖將包浩斯現代性，努力嫁接到華人傳統建築，而有了東海校園建築、台大農業陳列館、香港太平行大樓等作品。

張肇康參與台灣戰後現代建築發展，主要仍在1954至1967年間，遷美後便很少再直接參與台灣的建築發展，也因此他如今在台名聲並不特別響亮，但他在台的10多年間，仍為台灣的現代建築成型過程注入動力。完成於1963年的台大農業陳列館，即可看出融合了現代建築的樣式及若干中國傳統建築的象徵手法，

策展人徐明松指出，張肇康對建築的敏感度，可追溯其家世和專業養成，他的曾祖父是清朝的道臺，祖父在香港經營地產，外祖父則經營船務，由此可知其先輩在香港商界的顯赫地位。張肇康曾自稱，父系母系的家庭雖都是大商賈，自己卻不擅經商，喜好文學、藝術，加上父親對建築甚感興趣，曾貸款給營造廠陶桂記興建呂彥直設計的廣州中山紀念堂，或許因此啟發他對建築的熱愛。

境向聯合建築師事務所建築師陳良全提到，自己作為東海的畢業校友，對於東海體育館的設計印象深刻，張肇康不僅是做體育館設計，更考慮到未來的使用發展性，讓體育館如同一個小劇場，成為東海學生每年許多重要活動的辦理場地，這也是張肇康在每個建築設計與環境關係上都會悉心關照的重點。

文化部政務次長、台灣博物館文教基金會董事長蕭宗煌指：「這個月的台北很建築」，包含國立台灣博物館的「誰是建築師？二戰後臺灣現代建築師制度的演變」、國父紀念館「現代之眼－張肇康百年冥誕建築紀念展」，以及台大農業陳列館「洞洞與花牆──臺灣戰後建築的文化情調」等陸續開展，讓大眾得以藉由展覽，看見建築師形塑建築資產的重要歷程。