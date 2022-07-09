「存善慢飛協會」此行也捐款30萬元給天主教台中教區附設在彰化員林的「聖家啟智中心」添購「早療行動車」。（馮惠宜攝）

疫情延續兩年衝擊民生，更造成社福團體募款縮水，中華存善慢飛天使關懷協會到台中北區天主教會台中教區主教公署捐贈善款，也宣布啟動企業合作聯合勸募，首波與美髮品牌「Nukah鹿卡專業髮品」合作「鹿卡Nukah守護慢飛勸募計畫」邀請社會大眾透過日常洗髮一次扶助天主教台中教區附設的八家身心障礙福利服務機構。

「存善慢飛協會」主要以天主教台中教區中彰投各縣市的8家啟智機構和31個服務據點所安置的600多位慢飛家族成員，以及每年2000多人次的服務對象，由協會統籌社會資源以「聯合勸募」方式，再「轉介」「集中」與「分配」，讓社會大眾的支持「愛心不偏心」，達到一次扶助8家慢飛啟智機構的目的。

有鑑於近年因疫情造成百業蕭條以及社福團體募款縮水，存善慢飛協會與Nukah鹿卡專業髮品」攜手，近日啟動「鹿卡Nukah守護慢飛計畫」，只要上「中華存善慢飛天使關懷協會」官網，單次捐款2800元，即可獲1260元的Nukah鹿卡洗髮精感謝禮，讓每一次溫柔洗髮的日常，都能成為每一份守護慢飛天使成長的力量。

「存善慢飛協會」此行也捐款30萬元給天主教台中教區附設在彰化員林的「聖家啟智中心」添購「早療行動車」，未來將服務田中、二水、大村、社頭、埔心、員林和永靖等鄉鎮早期療育服務據點的0~6歲身心障礙兒童。

另，協助彰化縣溪洲鄉的「聖智啟智中心」改善活動空間設備與訂製特殊輔助輪椅一台 ，其中特殊訂製輪椅，是為協助擁有清楚的口語能力，但因患有腦性麻痺而長期臥床的服務對象「大良」，接受手術治療後可以用這台輪椅接觸人群，並和他們互動。