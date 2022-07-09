日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，周五亞洲股市盤中漲勢收歛，台股從大漲216點到終場只上漲128點，收在14464點，周線翻紅上漲121點，終結周線連四黑。 專家表示，儘管台股初步反彈，但下周四（7/14）是「台股審判日」，不是上天堂就是下地獄，因為當天美國公布6月CPI（消費者物價指數）數據，以及台積電和大立光法說，這兩件大事是台股非常關鍵的變數，建議投資人下周四前短線進出，先入袋為安。

上周台股在短線跌深與景氣衰退等多空拉鋸下，呈現劇烈震盪走勢，指數一度殺破14000點大關，最低來到13951點，所幸在下半周多頭絕地大反攻，連兩個交易日暴漲478點，周五收在14464點。11日國安基金將召開例會，市場寄予護盤期待，指數有望延續反彈格局。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，台股雖然初步反彈，不過要注意下周14日兩大重頭戲，他稱這天是「台股審判日」，不是上天堂就是下地獄，因為當天除了美國公布6月CPI數據，還有台積電及大立光法說會登場，將釋出營運展望和財測等，被市場視為景氣風向球。

他提醒，美國6月CPI數據即將揭曉，到底通膨會持續創高或是稍微降溫，沒人說的準，但別忘了上月10日美國公布5月CPI年增8.6%，創下40年新高，當時台股重挫2500點，可見CPI是非常關鍵的變數。此外，14日當天市場全面聚焦台積電法說。

蔡明彰建議，投資人在下周四前短線進出，若已獲利可先入袋為安，在相關訊息未明朗之前，加權指數仍維持震盪盤堅。