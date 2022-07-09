七股海鮮節經歷去年新冠肺炎疫情縮小規模，今年逢疫情趨緩擴大舉辦，「摸文蛤」活動2場加到4場，每場增至3500人仍在半日內報名額滿，受歡迎的海鮮辦桌「七寶宴」去年停辦，今年重出江湖，從60桌擴增為100桌，26日開放線上預訂，已有不少人準備搶訂揪伴共食。

暑假來臨，台南市疫情趨緩，觀光旅遊人潮逐漸復甦，台南市觀旅局與七股區公所合辦的七股海鮮節今年擴大登場。其中摸文蛤活動倍受歡迎，從去年2場，今年增加到4場，分別為9日、10日與16日、17日共4天，每場接受3500人報名，從場次到名額都大幅增加，仍在半天內報名額滿。

同受矚目的海鮮辦桌「七寶宴」8月27日登場，因桌席上的菜色包含蚵、蛤、蝦、石斑、烏魚子、虱目魚與吳郭魚共7種七股區名產而取名，每桌5000元，前年席開60桌報名瞬間額滿，去年因疫情停辦，今年擴辦到100桌，26日開放線上預訂，預估仍會很快爆滿。

台南市長黃偉哲9日與民眾熱情互動，下水體驗「摸蛤兼洗褲」的感覺。他稱讚七股海鮮節「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」是七股最有趣的親子活動。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，藉由七股海鮮節，濱海地區一連串的夏日觀光活動連成一線，除了七股的潟湖與秘境行程，還有七股鹽山的鹽雕、北門井仔腳鹽田的光雕展提供遊客參加。7月1日至9月30日來台南住宿就送「2022臺南好康券」，入住台南市配合活動的合法旅宿，可免費獲得搭乘公車電子乘車券，及各店家的電子優惠券。