德國藝術家魯普雷希特．馮．考夫曼，擅長捕捉人的形象，他以當代繪畫的視覺語言所呈現的人物畫，近日首次在台展出，《潛意識獨白》以幽默的手法，描繪當代人的矛盾與失落。

考夫曼出生於德國慕尼黑，BFA洛杉磯藝術中心設計學院畢，曾任教柏林藝術大學、漢堡應用科學大學和萊比錫美術學院，現居住創作於柏林。作為圖像敘事藝術創作者，他的主題圍繞著人的各種層面，並利用閱讀文學、音樂、電影所引發的各種意象與想像，使用油彩創作繪畫、雕塑和紙上作品。

考夫曼畫作中反覆出現沒有面孔的臉，他表示希望自己畫作中的人物不是特定的人，而是特定類型的對象，因此有意識地在畫作中將面孔塗抹成模糊的、隱晦的，希望觀眾能夠在自己的生活經驗中識別出畫作裡的對象，將畫變成自己所擁有的體驗。

考夫曼除了從日常生活中觀察，他也表示自己喜歡從歌詞及書籍中汲取靈感，他曾表示：「一本好書可以在我腦中激發出上百萬張圖像來運行」也因此他的許多作品都是以歌詞或散文來命名；同時，電影對他也有重大的影響，「我在作畫的時候，我的腦子裡就像是在執導一部電影」他認為繪畫過程中會產生許多需要找到解答的問題，如構圖、光影、色彩、背景等，自己就像導演一部電影般進行各項作業。

經歷新冠疫情的這段期間，考夫曼表示自己感受到社會孤立的壓力，對任何人來說都是艱難的時刻，對應著持續變化的日常風景，人彷彿在夢境遊走，經歷一切的超現實。也因此在他的畫中，人們延續著日常的場景，卻又像是潛入夢境，在即將崩毀的世界建立秩序，持續向前。