雲林縣麥寮鄉經費多福利好，麥寮高中運動班午餐免費還有加菜金。（麥寮高中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉因台塑六輕設廠，每年自有財源達3、4億元，各種福利優於其他鄉鎮，麥寮鄉公所為培育優秀體育人才，今年編列經費提供麥寮高中體育班免費午餐，並加碼每月100元加菜金，校方9日表示目前學生每人每月午餐費750元，1學年以10個月計算，可省下7500元，對弱勢學生是不小的幫助。

麥寮鄉公所有鑑於疫情遲未消退，小朋友需要補充營養對抗病毒，加上各種原物料上漲，因此提案今年5月起每名國中小學生每月增加100元營養午餐費。麥寮鄉代會主席韓青山擔任麥寮高中家長會長，得知高中體育班部分學生常為午餐費傷腦筋，因此提案全額補助，且同樣每月增加100元午餐費，2案獲得通過一併實施。

麥寮鄉長蔡長昆表示，麥寮鄉於2002年實施國中小免費營養午餐，最近因物價上漲，為避免孩子吃不飽、營養不足，特別編列預算作為加菜金。麥寮高中體育班表現優異，為鼓勵學生們持續為鄉爭光，也決議補助每人每年午餐費7500元，加上每月100元加菜金，等於每人每年補助8500元。

蔡長昆說，體育班學生每天運動量比一般學生高，需要補充更多的營養，因此也比照國中小營養午餐加菜100元，未來若有需要，還可研議添購其他營養品，希望藉由各種補助，吸引更多運動優秀學生前來麥寮高中就讀。

麥寮高中校長林正雄、學務主任吳耀清指出，學校致力推廣體育，包括棒球、籃球、排球、田徑、跆拳都有很好的表現，目前全校體育班共4班，8月1日將增加1班，明年再增1班，各班有些弱勢學生，午餐費對他們而言是不小的負擔，現在公所全額補助還加菜100元，讓學生們可以更安心的投入練習。