香港40歲女星莊韻澄（Xenia，原名莊端兒）2013年參選《香港珠寶小姐》，獲得季軍及最親善小姐後開始受關注，除了是演員也跨足主持領域，成為網路節目主播，相當有人氣；莊韻澄2020年和圈外男友結婚，育有1個兒子，不久前才宣布懷二胎喜訊，豈料，最近她悲痛透露女兒罹罕病已引產，她PO出小腳印照讓眾人都很替她難過。

莊韻澄現年40歲，和先生結婚2年育有一子「波子」，不久前透露自己懷孕，而且胎兒性別是女孩，可以湊成一個「好」，夫妻倆都很期待；不過，6月底莊韻澄在IG曬出一張躺在病床的照片，開頭就和這段時間替她加油的朋友們道歉，心痛說出已做了引產手術一事。

不久前莊韻澄才宣布懷二胎喜訊，豈料，最近她悲痛透露女兒罹罕病已引產，她PO出小腳印照讓眾人都很替她難過。(圖/ 摘自莊韻澄IG)

原來莊韻澄腹中胎兒染色體T13出現問題，罹患上罕見的「巴陶氏症」，主治醫師勸「要在20週前接受終止懷孕手術」，因為就算女兒生下來，也可能只能活到1歲左右；莊韻澄只好忍痛和只有4個月緣分的女兒說再見，她不捨地說，「感恩你的到來讓我學習面對無常」。

而胎兒4個月就已經成形，所以在引產手術後，莊韻澄麻煩醫護人員替她留下未出世女兒的小腳印，她也透過照片傳達她滿滿的母愛；大票網友看完都不禁鼻酸，紛紛留言替她加油打氣，「Take care」、「保重」、「有緣分已經好珍貴」、「小天使會再回到妳身邊的，加油」。