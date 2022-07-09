8日一場在日本奈良選區進行的街頭造勢，遺憾地成為前首相安倍晉三最後的演說。上午11點29分現場歡聲雷動，突然幾聲爆裂槍響所有人先是愣住不動，安倍中彈倒地，自民黨候選人回想起來還是心有餘悸，得知悲劇也忍不住崩潰哭喊「都是我的錯…」。

綜合《每日新聞》、《產經新聞》等日媒報導，角逐奈良選區的自民黨候選人佐藤啓今早(9)在推特發文發聲，「昨晚我親自前往醫院向夫人致上最深的慰問，克服所有悲傷繼續前進，我一定會贏得這場選舉，請賜給我一臂之力。」

昨晩は奈良県立医科大学附属病院を訪れ、昭恵夫人に衷心からの弔意をお伝えしてまいりました。この悲しみを乗り越え、怯むことなく前進します。この選挙戦、必ず勝ち抜きます。皆様のお力をお貸しください。 — 佐藤 啓 （さとうけい）｜ 参議院議員 （奈良県選挙区） (@sato_kei_nara) July 8, 2022

報導還原現場狀況指出，第一次槍聲，正在致詞的安倍以及身旁的候選人愣了幾秒，安倍還試圖轉頭察看發生什麼事，接著第二聲槍擊大家開始找掩護。據悉當天總共出動22名維安人員，包括7名特勤人員、15名警察。

「當時我的腳都在抖，馬路上都是白煙，一切來的太快…」另一名女候選人也是這場暗殺驚魂記的目擊者，她當時就站在安倍身旁，接受採訪時還心有餘悸，已經不太記得慌亂場面的原樣，只是崩潰的大哭「因為我…因為我…都是我的錯」。

相較西方國家，日本槍枝管制極其嚴格，在人們印象中算是治安最好的國家，因此候選人為了展現親和力，與民眾零距離互動格外稀鬆平常；加上回顧日本國內類似槍擊案屈指可數。槍手山上徹也當時慢慢移動走向安倍身後，在距離3公尺處掏槍射擊，這過程警備出現疏漏引發民怨，紛紛將劍指向現場鬆散的維安配置。