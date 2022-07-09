「日本放送協會」（NHK）、《產經新聞》等報導，日本奈良縣警察本部（該縣警察最高管理機構）9日下午6時（台灣時間同日下午5時）召開記者會，本部長鬼塚友章承認，在發生安倍晉三遭到暗殺的重大事件後，「無法否認相關警備任務存在問題」。

根據報導與實況轉播，鬼塚友章面色沉痛地出現在記者會上，承認在發生如此重大的事件後，「無法否認這次在安倍前首相的警護、警備上存在問題」，將盡速找出問題所在，並尋求合適的因應對策。

鬼塚友章也表示，警方7日傍晚掌握到安倍8日上午將進行街頭演說的消息，而在相關部門確認狀況、規劃任務並遞交警備計畫書後，他本人於8日當天過目並予以通過。另外，由於每個場合的具體狀況都不同，警方並未掌握事件發生的前兆。

鬼塚友章指出，此次能用於規劃警備計畫的時間相對較短，但強調無論發生何種狀況，詳細規劃並確實執行警備任務都是「理所當然」的事情。

而針對10日即將舉行的參議院選舉，鬼塚友章表示，由於立場關係，他無法對此事是否影響選舉發表評論，但警方會盡全力阻止暗殺安倍的「野蠻行為」對選舉造成影響。

奈良縣警察本部8日晚間在記者會中表示，雖然安倍的街頭演說是突發性警備任務，但認為已做好充分的準備，當時並未承認警備存在問題。