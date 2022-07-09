中華民國旅行業品質保障協會每年辦理金質旅遊獎，各旅行社都熱烈參與爭取得獎，今年為鼓勵在學的觀光系學生可以設計出優質的國內旅遊行程，品保協會首次舉辦「2022校園金質旅遊行程設計競賽」徵選活動，台北城市科大觀光系在5大類組的大獎中，奪得「校園金質文化類」與「校園金質鐵道類」，成為最大贏家。

品保協會理事長許禓哲表示，今年校園組的賽事吸引了來自全國85支隊伍，將近350位師生參與，許多作品都充分發揮了年輕人的創意，也鼓勵入選校園版的金質旅遊行程設計能提供給產業合作銷售的契機，發揮產學合作的精神。

本次競賽台北城市科大觀光系在5大類組的大獎中，拿下「校園金質文化類」與「校園金質鐵道類」2項大獎殊榮，是本屆比賽最大贏家。佛光大學心理系與管理系師生團隊奪得「校園金質自行車類」，以非觀光科系團隊得獎非常難得；高雄餐旅大學旅運管理系獲得「校園金質海灣類」；「校園金質生態類」則由元培科大觀光休閒系拿下。

台北城市科大觀光系助理教授李奇嶽表示，今年是首度舉辦校園版的金質旅遊行程設計選拔，是新的嘗試與經驗，感謝大會評審的肯定，賽事能發揮產學合作精神，也謝謝同學長期的努力規劃與採線，得獎行程也將商請與系上長期產學合作的旅行社上架銷售，接受市場的試煉。