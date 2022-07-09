暑假來臨加上疫情緩解，國內觀光旅遊人潮湧現，加上台中市民乘車優惠，豐原客運開往梨山的865路公車，近日預約民眾明顯增加，暑假以來中午班次發車的中巴，幾乎班班客滿。（交通局提供／謝瓊雲台中傳真）

豐客866路公車行駛福壽山農場至武陵農場，搭公車賞美景，沿途山林間景致美不勝收。（交通局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市和平區環山部落，武陵農場與福壽山農場的紫藤花瀑，暑假一開始就吸引賞花打卡人潮。（交通局提供／謝瓊雲台中傳真）

盛夏來臨，避暑勝地台中市梨山，吸引大批避暑觀光客，台中市長盧秀燕上任後推動雙十公車政策，台中市民搭乘豐原客運865路公車從豐原前往梨山，僅僅需花費10元，幸福銅板價吸引許多市民踴躍搭乘，暑假期間幾乎班班客滿。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，梨山是中部知名避暑勝地，台中市區前往梨山風景區約150多公里路程，台中市民搭公車優惠僅需10元，疫情緩解後，吸引不少市民遊客前往，還有人只為了一睹中橫管制站保護車隊的前導車、中衛車，與後衛車而搭車來朝聖。

葉昭甫說，從豐原、石岡、東勢等地，搭乘865公車一路到梨山，866路公車則從福壽山農場延伸至天池；梨山擁有部落文化、武陵農場、福壽山、天池、生態步道，還有櫻花、魯冰花、紫藤花、繡球花等五彩繽紛花季，相較國外的高山美景毫不遜色，近期成為熱門旅遊路線，人氣爆棚。

豐客表示，疫情漸緩，國內旅遊潮出籠，來自全台各地預約搭乘865公車的乘客增加；原本4到6月為梨山旅遊淡季，7月起水果季開跑，避暑遊客也明顯增加。目前每日3班次，早上7點、中午12點和下午4點半，預約踴躍，豐原開抵梨山約近100公里、車程約3.5小時，市民單程10元，外縣市民眾搭乘票價則要245元。

豐客指出，往梨山的中橫便道設有管制站，一般民眾未事先申請無法通行，僅容許搭乘865路公車中型巴士往梨山，並由谷關工務段安排中衛車與後衛車，一前一後保護公車安全通過管制路段，為全國最特殊的公車，有人為前往梨山觀光而來，也專程來朝聖，見證此特殊景觀。

根據交通局統計，5月疫情嚴峻，中午車班僅2、3人搭乘，甚至常空車上山，6月起平均每天有6、7人，7月暑假到來，該班次平均有17、18人，甚至常客滿，坐滿20人。

梨山賓館副總經理林閔政說，梨山上的空氣好、夏季涼爽，有如天然冷氣機，疫後平日訂房僅個位數，暑假首個周末住房率立刻衝到9成，不少遊客就是搭乘中巴前來。

交通部觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷建議，近來武陵農場與福壽山農場種植的繡球花浪漫登場，花期至7月中，人潮湧入拍照打卡，，喜愛健行民眾，可選擇梨山賓館後方生態步道，終點站是福壽山農場，或挑戰與台中相鄰的南投縣合歡溪步道。