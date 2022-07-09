台北電影節。圖為顏正國（左起）、張寗。（粘耿豪攝）

2022台北電影節頒獎典禮於7月9日晚間登場，今年除入圍影星外，還力邀歷屆影帝、影后以及曾任影展大使的眾星與今年評審團一同出席頒獎，使得本屆台北電影節更加星光熠熠，首先走上星光大道的是典禮主持人阿KEN，他以台灣設計師品牌INF訂製西裝現身，該套服裝印花正是本屆北影的主視覺作為服裝靈感來源，為紅毯拉開序幕。

其中以《少年吔》入圍最佳女配角的張寗，雖謙虛表示「比較對不起大家的事，我做的努力可能大家沒有看到」，不過她以黑色CELINE高級訂製服現身，胸前開深V、側面則露出腰線，甚至連美背也大方展露，誠意十足，同時也以Van Cleef ＆ Arpels Cadenas腕錶、Bouton d’or耳環、Perlée戒指3枚等，總價近620萬的珠寶現身，展現十足的誠意，雖說她表示自己盡量以平常心看待，不過她透露自己「其實出門前我已經跟我的兒子索取一堆幸運的愛的抱抱、吻。」期望能夠為自己帶來好運。

而，今年以《夢遊樂園》入圍最佳男主角，同時也是典禮頒獎人的溫昇豪，與劇中的妻子曾珮瑜一同現身，曾珮瑜以一襲鮮黃色禮服出席;溫昇豪則以Salvatore Ferragamo午夜藍細條紋男士西裝，搭配總價近400萬元的Bvlgari寶格麗珠寶現身，過去心情上都很淡定的他，即使走上Photo Call的舞台，他也表示「其實心情上還是挺平靜的，但也許坐在台下時就會開始緊張起來。」

Van Cleef ＆ Arpels Bouton d’or耳環，88萬5000元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

Van Cleef ＆ Arpels Cadenas腕錶，466萬元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

BVLGARI Gelati系列珍珠母貝與鑽石胸針，12萬6100元。 （BVLGAR提供）