盛夏到來，不少民眾躲在家中吹冷氣消暑，不過台電提醒，若冷到想穿外套，就代表冷氣溫度調太低了，建議將溫度調高至26到28度，在搭配電風扇或循環扇，感受上就很涼爽，此外，溫度調高一度還可省下6%電力，無形之中能省下不少電費。

台電電力粉絲團在臉書發文指出，日常中最常見的吹冷氣NG行為，就是在覺得冷的時候穿上薄外套，這舉動代表冷氣溫度調太低，建議應該將溫度調高，而且冷氣每調高1度還可省6%電力，只要養成良好習慣，就能在不知不覺中省下不少錢。

台電也分享省電3招，包括冷氣溫度設定在26到28度，再搭配電風扇或循環扇；進出房間隨手關門，避免冷氣外流；若需長時間吹冷氣，可改用變頻且能源效率1級的冷氣。

過去台電曾提到，吹冷氣要搭配電風扇還是循環扇，其實要看使用目的為何，如果是想吹風讓人覺得涼爽，就要使用電風扇；如果是想加速室內空氣循環，則要選擇循環扇。

台電表示，循環扇是冷氣、除濕機與暖氣的神隊友，一年四季都可使用，尤其與冷氣一起搭配，不僅能幫助室內空氣對流，還能提高冷房效果來省電。