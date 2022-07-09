中華企業射箭聯賽下半季進入卡位戰，9日首戰協會青年隊積分大進補，以 4比1擊敗台中銀行。第二場由寒舍集團迎戰彰化銀行，寒舍集團「大雄」郭振維教練寶刀未老親自下場比賽，幫助寒舍3比2氣走彰銀。第三場新竹市愛山林強勢來襲，開局連下三城奠定勝基，最終以3比2突破新北凱撒，以積分23分再次要回龍頭。

首戰由暫居第五的協會青年隊迎戰台中銀行，台中銀行譚雅婷開局先馳得點，但蘇思敏展現韌性將超前比數，追趕之際未料譚雅婷弓臂斷裂無法比賽，協會青年隊率先拿下女單勝利，隨後協會青年隊延續氣勢，以6比4、6比2、1比5、6比0、6比0，總局數 4比1拿下比賽勝利。

協會青年隊劉炳宏教練賽後表示，今天大家掌握風向、動作完成度與判斷上相當果斷，其中蔡明修與楊凱涵是今天的「驚喜」，男團幾支高分箭有穩定軍心的功用，未來會以女單與男團做為目標，在季後賽殺出一條血路。

第二場賽事由暫居第四的寒舍集團對決彰化銀行，兩隊單人賽各拿一勝進入團體對抗賽，混雙激戰至加射，彰銀以一分之差拿下比賽，此時寒舍集團急起直追，以懸殊的比數拿下女團與男團，最終寒舍以 1比7、7比3、4比5、6比0、5比1，總局數3比2的比數取得勝利。

寒舍集團郭振維教練表示，因團隊人數不足才會下場參賽，在團隊溝通後決定挺身而出，花了兩回合才找回比賽感覺，有些動作知道怎麼做，身體卻無法跟上，但還需要花一陣子才能回到最佳狀況。同是寒舍教練的袁叔琪教練則表示，大雄教練很久沒比賽，但他是最盡力的那位選手，這就是「寒舍精神」，大家要將自己視作職業選手，才能將比賽成績提升上來。

本日最終戰由新北凱撒出戰龍頭新竹市愛山林，「愛山林一哥」鄧宇成退伍後首度回歸，幫助愛山林以7比3、6比5、6比0、4比5、2比6，總局數 3比2 拿下勝利。賽後新竹市愛山林王正邦教練表示，宇成是一個很自律的選手，退伍後很快的調整到比賽狀況，整體架勢更顯成熟，今天的表現相當理想。