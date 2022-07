新加坡民眾選購台灣芭樂。(農業局提供/林瑞益高雄傳真)

高雄市農業局首次與新加坡捷運合作,共同行銷「高雄首選」水果,活動為期4周,民眾走進車廂,抬頭就會看到「The Best of Kaohsiung from Taiwan!」水果圖,包含芭樂、芒果、玉荷包、蓮霧及鳳梨等,盼能增加買氣。

近期國內即將進入芭樂盛產期,農業局也積極經營海外市場,高雄首選好果品成功打進新加坡指標連鎖超市NTUC Fairprice職總超市,該超市是當地最大的零售商,在當地逾200家分店。

該超市也於7月8日至10日舉行試吃推廣活動,共有10家指標門市共同行銷高雄芭樂,據超市人員說,活動成功吸引主婦目光,消費者反應相當熱烈,也提升了買氣,相信後續販售高雄水果會有不錯的成績。

芭樂一直是台灣外銷主力品項,此次上架的兩款芭樂,包含來自阿蓮與燕巢的珍珠芭樂,以及內門農會的紅心芭樂。

高雄市農業局長張清榮表示,新加坡民眾對台灣水果並不陌生,接受度高,消費力也不錯,加上新加坡農產品大多仰賴進口,近年以「高雄首選」品牌搭配冷鏈物流穩定供貨,經營取向以符合市場需求,今年為擴大宣傳渠道,首次與當地捷運合作行銷果品主視覺,強化消費者的品牌印象。

除了透過積極輔導農民提升各項技術,也持續推展拓銷活動,為農民爭取更寬廣的外銷通路,提升國際市場占有率。