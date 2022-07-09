新加坡民眾選購台灣芭樂。（農業局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市農業局首次與新加坡捷運合作，共同行銷「高雄首選」水果，活動為期4周，民眾走進車廂，抬頭就會看到「The Best of Kaohsiung from Taiwan！」水果圖，包含芭樂、芒果、玉荷包、蓮霧及鳳梨等，盼能增加買氣。

近期國內即將進入芭樂盛產期，農業局也積極經營海外市場，高雄首選好果品成功打進新加坡指標連鎖超市NTUC Fairprice職總超市，該超市是當地最大的零售商，在當地逾200家分店。

該超市也於7月8日至10日舉行試吃推廣活動，共有10家指標門市共同行銷高雄芭樂，據超市人員說，活動成功吸引主婦目光，消費者反應相當熱烈，也提升了買氣，相信後續販售高雄水果會有不錯的成績。

芭樂一直是台灣外銷主力品項，此次上架的兩款芭樂，包含來自阿蓮與燕巢的珍珠芭樂，以及內門農會的紅心芭樂。

高雄市農業局長張清榮表示，新加坡民眾對台灣水果並不陌生，接受度高，消費力也不錯，加上新加坡農產品大多仰賴進口，近年以「高雄首選」品牌搭配冷鏈物流穩定供貨，經營取向以符合市場需求，今年為擴大宣傳渠道，首次與當地捷運合作行銷果品主視覺，強化消費者的品牌印象。

除了透過積極輔導農民提升各項技術，也持續推展拓銷活動，為農民爭取更寬廣的外銷通路，提升國際市場占有率。