新北中信特攻為了答謝球迷於成軍第一年給予大力支持，特別在9日舉辦線人同樂會與粉絲互動玩遊戲、接受球迷靈魂拷問、甚至分組對抗拚輸贏。活動前放話要表演「袋鼠灌籃」的魏嘉豪，在隊友譚傑龍的「幫忙」下終於灌進，現場氣氛也嗨到最高點。

除了剛從國外返台正在隔離的林秉聖、阿巴西，以及喜迎新生兒的隊長李學林正陪老婆坐月子無法到場，中信特攻的本土球員和教練團全員出席，難得以玩遊戲的方式與球迷近距離接觸，魏嘉豪覺得很不一樣！「今天感覺跟粉絲做朋友，氣氛很好，我很喜歡同樂會這一類的活動！」而謝亞軒則表示，「沒想到球迷都踴躍參加，很可惜沒辦法跟所有球迷一起互動玩遊戲。」

不過所有互動橋段就屬對抗賽最吸睛，特攻隊員分成特攻藍隊和特攻黃隊和球迷一起捉對廝殺，就連總教練李逸驊與助理教練賴國維都穿上球衣拚戰。特攻黃隊隊長林韋翰特別把光哥納入麾下，甚至還喊出「球給光哥」的戰術。

「我相信現場的球迷都沒看過光哥打球，包括我自己也是對光哥球場上的英姿印象模糊，所以想讓光哥打給球迷看！」不過光哥今天的表現值得99分，還有進步空間，而唯一的1分，則是扣在「年紀」，林韋翰笑著說。

而對內對抗賽中，周承睿、劉旻諺等幾位本土球員長人也把握時間大秀灌籃美技，不過活動前魏嘉豪放話要「袋鼠灌籃」，沒想到試了第三次才靠譚傑龍的雙手扶腰幫忙才完成。「其實我灌籃可以灌進，是球團交代我要做效果，所以最後一顆靠著傑龍小小幫忙，一起完成團隊合作，明年的線人同樂會我一定會自立灌籃，大家可以引頸期盼！」

儘管李學林、林秉聖、阿巴西三位球星未能現身，但是在球隊大哉問環節，他們同時上線透過大螢幕和粉絲隔空打招呼，也掀起另一波高潮。不過特攻球迷問題很犀利，從替補球員上場時間分配到洋將的選擇，各式問題都直球對決。

「從球迷問的關鍵問題，就可以感受到線人們都是認真關心球隊，下一季我們已經修正問題，最近挑選洋將除了有開線上會議，甚至還請洋將裸足給我們看，絕對不會讓大家失望！」

而同樂會這天，剛好是林韋翰的32歲生日，球團安排妻小捧著蛋糕驚喜現身，讓林韋翰當場差點飆淚，「我完全嚇到了！因為早上出門，太太也沒有特別說什麼，本來只有安排晚上一起吃生日大餐，沒想到出現在球迷會的現場，很感謝球團安排的特別驚喜！」