有些人在感情中沒有安全感，覺得自己條件沒比伴侶好，因此總是處於患得患失的狀態。《搜狐網》近日分享3個在感情裡沒自信的星座，他們時常擔心伴侶離自己而去，但也因為如此，感情就越難以維持。

1.處女座

處女座對另一半的要求非常高，喜歡的人條件一定要很優秀，因此給自己造成很大壓力，深怕自己不夠努力，總有一天會配不上對方，或是跟不上對方的腳步，處女座深知，情侶間若是差距太大的話，就容易漸行漸遠，最終走向分手，建議處女座不要對自己太嚴苛，在別人眼中他們已經很完美，放鬆心情，一定會遇到真愛。

2.巨蟹座

巨蟹座感情細膩，缺乏安全感，所以戀愛時過於依賴伴侶，而且很在乎身邊人的感受，甚至容易受他人影響，當他們看到別人的感情路不順時，就會擔心自己是否也會步入後塵，給自己很多壓力，在感情中容易患得患失，深怕自己做得不夠好，會讓伴侶失望，但這些情緒都是多餘的，巨蟹座本身就是很溫暖的人，因此很討人喜歡，他們應保有自己的獨特魅力、更有自信，才能在對的時間遇到對的人。

3.天秤座

天秤座無論遇到什麼事，都喜歡去比較，對感情也是如此，當有喜歡的對象時，他們第一反應不是去追求，而是衡量這段感情是否值得努力，還有勝算是多少，在沒有想清楚前，天秤座是絕對不會展開攻勢的，當發現勝算不大時，他們就會選擇放棄，省得自己白花力氣，還要換來一身傷，不過幸好天秤座性格溫和，所以身邊異性朋友很多，有些人若較主動，也是能打開天秤座的內心。