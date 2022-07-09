温昇豪（右）跟曾珮瑜合作多次，默契十足。（北影提供）

蔡亘晏（左）跟高英軒都是憑《咒》入圍演員獎項。（北影提供）

于子育憑電影《初戀慢半拍》入圍今年台北電影節最佳女配角，今出席頒獎典禮，她說自己一直很緊張，昨晚很早就躺上床，但整晚輾轉難眠，凌晨3點鐘還是餓到爬起來泡牛奶喝，不過她也為了擠進今天穿的爆乳禮服，有特地戒了自己最愛吃的麵包，她笑稱自己身材條件屬於「袖珍型」，所以有做防護措施，避免「側露」。

憑《咒》入圍影帝的蔡亘晏，一樣穿著超火辣的洋裝亮相，她說自己對於得獎一事沒敢多想，連得獎感言都沒準備；同樣憑《咒》入圍男配角的高英軒，昨天參加影展入圍酒會之前，還去了好兄弟金馬影帝莫子儀的婚宴，他與莫子儀相識20多年，兩人是非常好的兄弟，給予對方祝福更稱結婚是「很大的躍進」。

在電影《夢遊樂園》演出假面夫妻的溫昇豪跟曾珮瑜，兩人片中貌合神離，戲外合作了很多次，溫昇豪說曾珮瑜一如既往的很投入，「我是配合的角色，對手給我很多空間。」曾珮瑜則說雖然合作很多次，但每次都是挑戰，激發出對方不同以往的表現。