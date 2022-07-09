台北市職業籃球員職業工會8日舉辦第一屆第二次理監事會，會中作出不少未來工會的計畫或規劃，所有理監事也都到場熱烈參與，以下是職業籃球員工會發布新聞稿內容，「非球季通常是選手們結束一年征戰後，暫時修復身體狀況、調養生息的重要階段。但對工會理監事們而言，我們必須隨即投入腦力激盪訓練的戰場。

職籃工會成立後的第一個休賽季剛開始，理監事們8 日下午即齊聚辦公室，偕同會務人員及專業顧問團隊，為許多重要事項展開 5 小時的馬拉松式會議，議程包含以下事項：會員招募暨法治宣導、重要組織拜會、職場安全、合約權益、國際賽權益、職場新人說明會、失業退役選手轉職輔導、建立經紀認證制度、社會公益回饋。

職籃工會由選手自發成立，以會員自行繳納會費維運，是一運作、決策完全由選手主導的獨立自主組織；上述業務僅是我們在成立時，為自己設定的一部分目標，我們將一步步與職棒工會、女足工會串聯合作，落實達成，也會持續努力拓展業務面向。

對運動員而言，參與工會組織運作是非常難得的歷練機會，能在其中與夥伴針對嚴肅、專業的議題平行溝通，也是學習和實踐民主的過程。在工會裡，我們不分輩份、年資或身價，鼓勵所有會員暢所欲言，也要讓所有人設身處地的站在別人的立場思考，才能從更多元的切入點去理解、發想制度，以讓會員獲得更完善的保障；也期待不分聯盟、性別的籃球選手們認同我們的努力，一起積極投入。

感謝關心產業發展及運動員權益的球迷朋友關注工會，未來各項工作事務有進展時，再向大家報告、分享。」