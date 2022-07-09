新人穿著傳統婚服參加阿里山鄒族生命豆季集團婚禮，接受祝福。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

夫妻帶著小豆豆一同參加生鄒族命豆季婚禮，接受祝福。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

今年阿里山鄒族命豆季婚禮盛大熱鬧。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

阿里山鄒族生命豆季集團婚禮去年因疫情停辦，今年恢復舉辦，9日在阿里山鄉樂野服務區舉行，有28對鄒族、漢族、布農族、排灣族新人們及眾多親友參加，場面盛大熱鬧，嘉義縣長翁章梁祝賀及期勉新人們像生命豆般生生不息，延續新生命。

嘉義縣阿里山鄉「鄒族生命豆季」是鄒族傳統婚禮儀式，緣自於鄒族耆老憂心鄒族人口愈來愈少，於是以鄒族傳統文化中象徵生命精神的「生命豆」鵲豆（鄒語，fo′na）意涵，來辦理傳統鄒族婚禮，寓意效法生命豆的生命力，鼓勵年輕人結婚、生育，繁衍子孫。

縣府與阿里山鄉公所每年合作舉辦生命豆季集團婚禮，更進而結合部落的文化、觀光及產業，帶動阿里山鄒族文化觀光旅遊的夯活動，不僅新人嚮往參加鄒族風格的婚禮，也吸引家屬及遊客觀禮，深度認識原民婚慶文化。

今年生命豆季以「鄒團錦簇。擁抱幸福」為主題，由鄒族傳統舞蹈、點燃生命之火等表演拉開序幕，28對新人們穿著族接受部落長老傳統儀式祈福，相互交換信物，共飲同心酒，婚宴逾200桌，盛大熱鬧。

翁章梁表示，此次生命豆季鄒族集團婚禮滿載愛與生命力，也充滿鄒族傳統的風味，祝賀新人百年好合，更期盼新人如生命豆般生生不息，延續新生命。

生命豆季舉辦至今約20年，往年開放12對新人參加，去年因疫情停辦，今年恢復辦理，增加名額為28對新人，包括鄒族、漢族、布農族、排灣族等新人慕名而來，還有夫妻帶著「小豆豆」一同來接受鄒族婚禮的祝福，幸福滋味百分百。

排灣族的新郎江先生與鄒族妻子都穿著自己家族的傳統婚服，完成鄒族婚儀，很有感，他說，藉此機會了解另一伴的文化，加深感情。漢族新人也說，穿著鄒族傳統服飾結婚、體驗不同習俗，留下難忘的婚禮，很有意思。