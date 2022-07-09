克什米爾印度管轄區官員今天表示，當地一個熱門的印度教朝聖地點山洪暴發，沖走了附近數百頂帳篷，現已造成16人身亡，另有數十名失蹤者還在搜救中。

法新社報導，當昨天暴雨突然降下並引發洪水時，當地阿瑪爾那特神廟（Amarnath Temple）附近約有1萬名朝聖者搭帳篷野營，這間神廟座落在喜馬拉雅山的一個石窟中。

直升機快速往返，從當地巴塔爾（Baltal）基地營載運死者遺體和驚恐、受傷且人數不詳的朝聖者飛往神廟北方。

當地救災機構的一名官員告訴記者：「目前我們發現了16具遺體，另有至少40人失蹤。」

這位要求不具名的官員說：「安全部隊和所有救難隊正在搜救失蹤和受傷的朝聖者。」

每年朝聖活動都有數十萬名信徒在崎嶇的山道上跋涉多日，才能到達阿瑪爾那特神廟。

信徒會對寺內一個大型冰雪形成物朝拜，並認為這個自然形成物是濕婆神的化身。濕婆是印度教代表毀滅的主神。