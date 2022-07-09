女騎士不明原因往右偏移，撞上右前方女騎士，2人均從車上被拋飛墜地，撞人的女騎士在地上翻滾數圈，頭部撞擊橋墩，被撞的女子則臉部撞擊路面。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

恐怖鬼切釀車禍！台北市民權大橋7日發生恐怖車禍，1名女機車騎士下橋時因不明原因突然不斷往右偏移，直接撞上右前方另名女騎士，當下2人均從車上被拋飛，重重墜地，撞人的女騎士甚至在地上翻滾數圈，頭部撞擊橋墩，被撞的女子則臉部撞擊路面，驚悚影片全曝光。

臉書社團「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」有網友分享影片，1名機車女騎士在騎經民權大橋往內湖方向時，在準備下橋時突然因不明原因詭異地向右靠，先是擦撞1輛機車後，再往前騎一小段距離後翻覆，整個人飛出車外，狠狠摔在地上，翻滾了好幾圈，機車也滑行了一段距離。

女騎士不明原因往右偏移，撞上右前方女騎士，2人均從車上被拋飛墜地，撞人的女騎士在地上翻滾數圈，頭部撞擊橋墩，被撞的女子則臉部撞擊路面。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

影片中遭撞的女騎士也是摔車，頭部當場朝地面撞去；據悉當下在橋下站崗的員警立即前往現場，並通知救護車將兩人送醫，目前撞人的楊姓女子因撞擊護欄傷勢較重，下巴骨折、還有腦震盪，而遭撞的李姓女子則是四肢擦挫傷，詳細的事發原因，和肇事責任歸屬，仍有待警方調查。

網友紛紛留言「這是攻擊性駕駛了吧」、「覺得睡著了」、「原來是愛國導彈的部分」、「反覆看了好多遍都看不懂為什麼會這樣偏」、「看來是補丁邊緣不平整造成的」、「撞到車子之後往前，頭還直接撞橋墩耶」、「這是什麼狀況？疲勞駕駛？」、「會不會是被風吹的啊？」