中華快遞企業工會9日指出，針對長年低薪，爭取公會員體會員調薪5,000元，且不得減少績效獎金、建立薪資結構參考母公司，並與工會協商等訴求，4日發動一日警告性罷工，經過5日及6日兩次協商，公司雖於7日公告全員調薪5,000元，卻仍未對於其他訴求有所回應，無法保證本會會員實質薪資增加，更未承諾績效獎金不減。

中華快遞企業工會指出，因此發起第二波罷工投票，呼籲資方儘速與本會協商並簽訂協議，並已7日辦理第二波罷工投票開票，經全體會員174人以無記名直接投票，領票人數129人，同意罷工及設置罷工糾察線共計129票，反對0票，故以全體會員74.1％同意通過罷工決議。截至目前累計繳納罷工基金金額已餘新台幣80萬元。

中華快遞企業工會指出，經台灣貨運倉儲產業工會、桃園市產業總工會及桃園市空服員職業工會協助辦理數場全台會員說明會，本會全台會員已做足充分準備，呼籲資方儘速與本會協商，若無任何回應，將擇期發動全台總罷工行動。

中華快遞企業工會再次強調，公會長年爭取實質調薪已有多年，然而卻遭資方一騙再騙，例如：2020年全勤獎金500元憑空消失、2021年調薪卻遭大砍績效獎金，雖有交通部長王國材及中華郵政公司江總經理正面肯定本會訴求，但若無具有真正決定權者與本會協商簽署協議，本會實在難以信任中華快遞公司目前公告之方案，懇請各界持續關注支持。

中華快遞企業工會訴求為：

1.本會會員(基層人員)全體實質調薪5,000元(底薪)

2.協議承諾本會會員111年績效獎金不低於109年與110年平均

3.薪資結構參考母公司並與工會協商制訂

4.正職人員薪資不低於派遣人員。