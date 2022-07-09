日本前首相安倍晉三昨（8）日遇襲身亡，享壽67歲，事發經過畫面曝光後，外界質疑維安團隊是否怠忽職守，才讓41歲的凶嫌山上徹也逮到下手的機會，還有網友嘲諷維安團隊是「昂貴的裝飾品」在網路上掀起熱議。不過，前交警石明謹卻發表超逆風的分析，直說「我覺得維安沒有太大問題」，並點出3個重要關鍵，認為會發生這樣的憾事，是民主國家必然承擔的風險。

石明謹今日在臉書發文表示，他認為安倍的維安並沒有太大問題，因安倍已經是卸任行政官員，和首相的維安格局完全無法相提並論，「他只是個現任的國會議員」。石明謹舉例，「你有看過台灣立委的身邊有什麼厲害的維安組合嗎？安倍的維安程度應該是高於國會議員，可能接近部長級人物，但是，不會高到那裡去」。

石明謹第二個論點是，安倍演講時所站的位置是在馬路旁的槽化區，旁邊還設有安全護欄，他的背後就是馬路，維安人員下意識會認為這個方向不會有人，偶爾瞄一下即可，因此所有人目視方向幾乎如出一轍，且安倍演講的地點原本就離人群非常近，根本防不勝防。

緊接著第三點，石明謹認為，安倍如果有穿防彈衣，應該不會受到這麼大的傷害，但是同樣的，「你問問台灣的國會議員，有誰是平日都會穿著防彈衣？」

總結下來，石明謹認為上述的3個關鍵，「沒有高規格維安、站在一般的馬路旁、沒有穿防彈衣」，全都是建立在一個民主法治國家，政治人物對於整個社會體制還有人民素質的信任，「如果是在獨裁專制國家，這三點是不可能發生的」。石明謹感慨，會發生這樣的憾事，「是民主自由國家必然有的風險」，同時他也不希望政治人物出門都都要身穿防彈衣，或是自備好幾個保標，呼籲大家要相信社會能夠發展出成熟的體制，一起堅守共同的價值。

安倍遇襲身亡，但前警察不認為維安出現問題，提出3關鍵反駁。（圖／取自石明謹臉書）

除此之外，貼文底下也有網友留言討教，表示無法理解維安在第1槍響後的處理行為，認為危機發生的第一時間應是保護重要人員，而非尋找事發原因。對此石明謹回應，維安當然能夠檢討改進，但難以保證真的能夠避免悲劇，「如果你要做到滴水不漏，在民主國家是不可能的，重點是我們要不要繼續堅信這樣的價值」。