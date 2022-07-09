民進黨桃園市長參選人林智堅遭指控碩士論文涉嫌抄襲，指導教授陳明通第一時間護航，總統蔡英文也留言力挺林智堅。對此，媒體人「逆風的烏鴉」今（9）日就在臉書上指出關鍵點，民進黨和林智堅用「指導教授都出來幫他證明沒抄襲」來自辯，但逆風的烏鴉卻認為「他們根本不是適格的證人」，引發討論。

逆風的烏鴉今日在臉書上表示，林智堅論文案讓人嘆為觀止的荒謬點很多，其中一個，是民進黨和林智堅用「指導教授都出來幫他證明沒抄襲」來自辯。這讓他大嘆「還真的有人信」，他提及，一個學位論文，除了寫論文的研究生，「最關鍵的角色就是論文指導教授，其次是口試委員」。因此換句話說，如果這篇論文寫得好，指導教授也有很大功勞；但如果論文有問題，要負連帶責任的，也是指導教授。除了指導教授，當然有關聯但關聯通常不是很大的，還有論文的口試委員。

因此逆風的烏鴉從林智堅在中華大的案子裡，是賀力行和王明郎；前者是林智堅的指導教授，後者是他的口試委員；在台大國發所的案子裡，出來說林智堅沒問題的是陳明通，他也是林智堅的指導教授。因此逆風的烏鴉認為「如果林智堅的論文有問題，那這幾個出來作證的就是要負共同責任的人，他們根本不是適格的證人」。

逆風的烏鴉更用用犯罪做比喻，他坦言，「在一場劫案裡，有衝進去搶錢的，也有在外面把風的，還有在車上待命的車手。然後現在衝進去搶錢的被逮了，外面把風的和車手出來作證說那個劫匪沒犯罪，這樣的證言誰能採信？」同時他也提及，在林智堅的案子還有個角色，叫做「被抄襲者」。以中華大學的案子來說，對象有二，「一是竹科管理局，二是竹科報告署名的教授；在台大的案子裡，則是余正煌」。

最後逆風的烏鴉表示，「寫報告的看起來是被害人，但其實是銀行的內應，親手把錢交給劫匪；余正煌是調查局的公務員，大概相當於全家被劫匪綁架的銀行經理，要他怎麼出來作證？」他更諷刺「相信那幾個證人證詞可信度的，腦子應該都不太正常吧」。