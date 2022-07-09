邵雨薇以Michael Kors Runway系列亮片鏤空禮服，搭配BVLGARI珠寶，展現不輸三金紅毯的氣勢。（台北電影節提供）

PIAGET Rose系列18K白金鑽石戒指，54萬5000元。（PIAGET提供）

PIAGET Sunlight 系列18K白金藍寶石及鑽石墜鍊，65萬元。（PIAGET提供）

BVLGARI SERPENTI系列藍寶石與祖母綠鑽石耳環，79萬9000元。（BVLGARI 提供）

BVLGARI SERPENTI VIPER系列鑽石項鍊，410萬6000元。（BVLGARI 提供）

第24屆台北電影節於今(9）日在台北中山堂舉辦，不少女星誠意十足，如以驚悚懸疑電影《咒》角逐影后的蔡亘晏，與入圍最佳男配角的高英軒一同亮相，個性短髮搭配鏤空材質的白色禮服，使其白嫩肌膚若隱若現，而胸前的鑽石墜鍊也延伸視覺，引人遐想。

蔡亘晏以澳門新銳設計師梁敏婷所創立的手工禮服品牌GELÉE，白色縷空設計具有一絲波西米亞風格，再搭配PIAGET 鑽石手鍊、耳環、戒指等，其中胸前的 Sunlight 系列18K白金藍寶石及鑽石墜鍊、 Sunlight 系列18K白金鑽石墜鍊以及手上的Rose系列18K白金鑽石戒指，與禮服上的縷空設計互相呼應，整體呈現性感不失氣質的時尚氛圍。

相較於蔡亘晏的異國風情，以頒獎人身份現身的邵雨薇則以全黑的俐落造型亮相，她以Michael Kors Runway系列亮片鏤空禮服，腳踩Salvatore Ferragamo繫帶高跟鞋，並以總價近600多萬的BVLGARI珠寶，展現不輸三金紅毯的氣勢。