邵雨薇以Michael Kors Runway系列亮片鏤空禮服，搭配BVLGARI珠寶，展現不輸三金紅毯的氣勢。（台北電影節提供） 
邵雨薇以Michael Kors Runway系列亮片鏤空禮服，搭配BVLGARI珠寶，展現不輸三金紅毯的氣勢。（台北電影節提供） 
PIAGET Rose系列18K白金鑽石戒指，54萬5000元。（PIAGET提供） 
PIAGET Rose系列18K白金鑽石戒指，54萬5000元。（PIAGET提供） 
PIAGET Sunlight 系列18K白金藍寶石及鑽石墜鍊，65萬元。（PIAGET提供） 
PIAGET Sunlight 系列18K白金藍寶石及鑽石墜鍊，65萬元。（PIAGET提供） 
BVLGARI SERPENTI系列藍寶石與祖母綠鑽石耳環，79萬9000元。（BVLGARI 提供）
BVLGARI SERPENTI系列藍寶石與祖母綠鑽石耳環，79萬9000元。（BVLGARI 提供）
BVLGARI SERPENTI VIPER系列鑽石項鍊，410萬6000元。（BVLGARI 提供）
BVLGARI SERPENTI VIPER系列鑽石項鍊，410萬6000元。（BVLGARI 提供）

第24屆台北電影節於今(9）日在台北中山堂舉辦，不少女星誠意十足，如以驚悚懸疑電影《咒》角逐影后的蔡亘晏，與入圍最佳男配角的高英軒一同亮相，個性短髮搭配鏤空材質的白色禮服，使其白嫩肌膚若隱若現，而胸前的鑽石墜鍊也延伸視覺，引人遐想。

蔡亘晏以澳門新銳設計師梁敏婷所創立的手工禮服品牌GELÉE，白色縷空設計具有一絲波西米亞風格，再搭配PIAGET 鑽石手鍊、耳環、戒指等，其中胸前的 Sunlight 系列18K白金藍寶石及鑽石墜鍊、 Sunlight 系列18K白金鑽石墜鍊以及手上的Rose系列18K白金鑽石戒指，與禮服上的縷空設計互相呼應，整體呈現性感不失氣質的時尚氛圍。

相較於蔡亘晏的異國風情，以頒獎人身份現身的邵雨薇則以全黑的俐落造型亮相，她以Michael Kors Runway系列亮片鏤空禮服，腳踩Salvatore Ferragamo繫帶高跟鞋，並以總價近600多萬的BVLGARI珠寶，展現不輸三金紅毯的氣勢。

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