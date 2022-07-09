睽違2年的中部就業博覽會9日在台中世貿中心登場，吸引上千求職民眾前來。（勞動力發展署中彰投分署提供／謝瓊雲台中傳真）

中部就業博覽會在台中世貿登場，現場有79家廠商進駐設攤，釋出6400個職缺，其中仍有4成職缺開出的薪資不到3萬元。（勞動力發展署中彰投分署提供／謝瓊雲台中傳真）

勞動力發展署長蔡孟良（中）頒獎表揚履歷競賽中獲獎的求職社會新鮮人。（勞動力發展署中彰投分署提供／謝瓊雲台中傳真）

因新冠疫情攪局，睽違2年的中部就業博覽會9日在台中世貿中心登場，現場吸引上千民眾前來，79家廠商進駐設攤瘋搶人才，矽品、大立光釋出多達4、5百個職缺，總計6400個工作機會中，待遇在5萬元以上約占1成多，但仍有4成職缺，薪資不到3萬元。

這是疫情爆發2年多來最大規模的一場就博會，吸引眾多民代、大學校長、工會團體代表，還有地方政府勞工局處首長到場，為求職民眾加油打氣。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良指出，疫後復甦，各行各業大缺工，呼籲企業有好起薪、而且能快加薪，讓人才勞工開心，社會政府都安心；台灣失業人口為43.4萬人，缺工卻也高達達25.7萬人，供給與需求間落差，中間還有很大的空間亟待努力、想辦法克服。

蔡孟良說，7至9月間將辦理5場實體就博會，並在全國有超過2千場中小型徵才，歡迎大家踴躍至台灣就業通網站查詢相關訊息。

中彰投分署長劉邦棟表示，這次就博會，矽品、大立光分別釋出515個及392個職缺，先進光電開出318個職缺、天工精密206個缺，台灣卜蜂162個缺。

另外，專攻工業電源的幸康電子也開出13種、逾68個工作機會，資材主管起薪更高達9萬元；矽品公司設備助理工程師薪資也上看6.5萬，彰化的怡利電子開出IE工程師職缺、薪資6萬元，南投的環鴻公司、台灣卜蜂公司，也紛紛開出生管物控管理師（生產管理物料控制）、設備維修人員、生產儲備幹部和業務人員等薪資上看5萬元的高薪工作搶人才，整體就博會有645個工作機會待遇在5萬元以上。