民進黨桃園市長參選人林智堅捲入「論文門」風波，資深媒體人尚毅夫驚爆，林智堅的網路好感度暴跌，形成「負面的外溢效果」，恐成為台北桃園區域聯防的破口！

尚毅夫8日在《新聞面對面》分析，網路世界裡的投票或是好感度，是相對年輕族群，會影響年輕族群選票。且2014年開始有一個區域戰略思考，所以基隆、台北、新北、桃園常劃成一個區塊，正常是以台北拉抬起來。

尚毅夫指出，林智堅比較麻煩，因為在一起造勢時，大家會問對於林智堅的論文有什麼看法？「集體防禦」變成在林智堅的論文澄清大會！那就很麻煩了，恐形成「負面的外溢效果」。

他披露，林智堅的網路好感度方面，在竹竹併的時候達到最高點0.89，他當時也承諾會以新竹市民身分推動竹竹併；到了6月19日接受徵召選桃園市長，政治誠信先打折，故好感度下滑至0.47；到7月5日更慘，好感度暴跌只剩0.26。

尚毅夫強調，如果是政治人物，只要爆出論文抄襲，無論結果如何，一定先倒霉，民眾一定先負面認為洗學歷等等，這當然會影響林智堅的選舉，恐成為台北桃園區域聯防的破口！