日前首相安倍晉三遇刺身亡，現階段大眾的目光除了聚焦在這位政治大家長生前的豐功偉業，還有對於41歲嫌犯山上徹也（Tetsuya Yamagami）的不滿情緒炎上。日媒9日報導公開了一張山上就讀知名升學高中的畢業照，只見他露出燦爛的微笑，至於同學眼中的他是一位相當內向、溫和的人。

根據《讀賣新聞》9日報導，這起謀殺案槍手山上徹也現年41歲，1999年高中畢業後沒有選擇繼續讀書，2002年始服役於日本海上自衛隊，3年任期滿後退職，推測也是因為這樣才會對槍枝略知一二。之後生活就是遊手好閒、當個無業遊民，

高中時期他就讀奈良縣大和郡山市縣立高中(Koriyama High School)，據悉在當地風評相當好的升學高中，而山上的成績也維持得不錯。

報導還附上一張疑似山上的畢業照，寫下出生體重3210克。照片中的他笑得合不攏嘴、眼睛瞇成一條線，給人一種陽光暖男的正面形象。另有消息指出，山上高中3年加入啦啦隊，隊員們都稱為「團長」。

事實上，身旁同學透露，「高中的山上個性沉默寡言，完全不是愛出風頭或是領導類型的那種人，應該很少人知道他真正在想什麼…」、還有人說「就是普通高中生」、「感覺他不會有那種極端想法」。