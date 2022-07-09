民進黨桃園市長參選人林智堅（中）卸任新竹市長後9日首度走訪桃園地方，桃園市長鄭文燦（右）特地陪同前往景福宮參香祈福，林智堅並戴上廟方致贈的帽子。（范揚光攝）

前新竹市長林智堅，因兩本碩士論文均遭質疑抄襲，綠營群起相挺，將矛頭導向選舉操作。國民黨傍晚於臉書批評，民進黨為「全力護小智」，惡意將抄襲爭議扭轉成政治鬥爭，讓學術倫理崩壞中；不懂得檢討就算了，竟怪罪提出問題的人。

國民黨也整理，7月5日林智堅論文抄襲爭議遭披露後，桃園市長鄭文燦當天稱「論文抄襲此議題已是舊事，林智堅也清楚的說明他是論文的主要撰寫者，他的指導教授也有相對的說明澄清，台大的論文也是一樣，他是主要的資料提供者」。

7月6日行政院長蘇貞昌也跟進挺林智堅批評，「選舉還沒正式展開，抹黑就已經先來。」7日立法院民進黨團總召柯建銘跟進酸，國民黨選舉「沒半步」，只剩下「抹黑」和「奧步」；蔡英文總統到林臉書打氣，稱「智堅辛苦了」。

7日鄭文燦再發言挺林智堅，表示「學術論文的真假不是用口水來決定」。中華大學校長、民進黨發言人李妍慧也要「林智堅加油、一起勇往直前、衝衝衝」。

國民黨質疑，林智堅碩士論文高達9成抄襲，證據已經攤在陽光底下，但整個民進黨為守護「黨寶」林智堅，事發後全黨連續三天護航論文抄襲，模糊焦點，難道要林說清楚質疑真這麼難？

國民黨表示，拒絕國家機器暴力介入學術界，傷害台灣學術，呼籲民進黨不要再繼續作無謂護航，拉低中華民國學術素質。