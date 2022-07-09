生活中許多大小事都仰賴鬧鐘提醒，包括起床、製作料理等，不過一名網友崩潰表示，手機明明沒有設定早上7點10分的鬧鐘，但時間一到鬧鐘就是會自動響起，讓他相當頭痛，對此有內行人指出，可能是設定到「睡眠模式」，才出現沒設鬧鐘卻響不停的情況。

一名網友6日在臉書社團「爆系知識家」貼出iPhone「鬧鐘」應用程式截圖，並指出，明明就沒有設定早上7點10分的鬧鐘，但每天早上7點10分鬧鐘總會莫名響起，讓他崩潰直呼，「放假誰想7點10分起床啊」。

從圖片可見，他只設定了下午2點和5點21分的鬧鐘，但每天早上時間一到鬧鐘就會把他吵醒，讓他相當頭痛，上網查看許多文章也找不到解決方法，只好睡前先把手機關機，才能好好睡一覺，「有人iPhone跟我一樣嗎？」

貼文一出，釣出不少苦主也有相同經驗，「我以前手機也這樣欸，早上6點半就會叫，明明就沒設定」、「我家有一支舊iPhone也是這樣，每天早上準時叫，真的叫到煩死人，也不知道設定到什麼，某天亂按就被我按不見了」、「我也遇過類似狀況，結果發現是定時開關機的問題，鬧鐘聲其實是早上7時自動開機的開機鈴聲」。

也有內行人指出，可能是設定到iPhone「健康」應用程式內的「睡眠模式」，才出現沒設鬧鐘卻響不停的情況，「iPhone搜尋健康、睡眠，把睡眠模式關掉應該就可以了」、「你看看你的『健康』 App不是有設定睡眠時間的排程？有的話調整一下起床時間就好」，也有人直言，「先備份然後恢復原廠吧」、「開大絕，直接重置，什麼問題都沒有」。