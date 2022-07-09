台中1名16歲洪姓少年今（9）早與友人擅闖谷關管制哨至「馬陵溫泉」泡野溪，過溪時疑似踩到石頭滑倒，當場掉落水中失蹤，警消最後在深達3公尺的「潭底」找到死者，死者父親得知噩耗崩潰不已，揚言要對開車帶兒子到野溪的友人提告。

據悉死者洪姓少年的父母得知噩耗後，情緒相當激動，認為兒子是被朋友帶往谷關管制哨上游的馬陵泡野溪溫泉，揚言會對該名友人提告，不過事故詳細原因是否與該名友人有關，仍待警方進一步釐清，目前初步研判是洪男在過溪時，不慎踩到石頭滑倒、掉落水中。

警方表示該處潭水的深度達3公尺，溺水當下洪男友人就趕緊報警，警方在中午12時許在潭底找到落水洪男，發現時已無生命跡象，於中午1時50分將人拉至岸邊，送醫仍不治身亡。

據ETtoday報導，死者洪男與友人是因打球認識，今相約到谷關馬陵野溪游泳戲水，2人先開車到台8線37公里管制站，該管制站屬台鐵管轄，平時不能擅闖，但不少民眾仍會自行攀爬鐵門進入，依法處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。