民進黨選對會明天將開會討論雙北提名案，擬建議徵召前交通部長林佳龍選新北、衛福部長陳時中選台北，並提報13日中執會討論後徵召；黨政人士表示，林佳龍將擔任2022選舉領頭羊，在這場艱困選戰中力拚逆轉勝。

民進黨選舉對策委員會（選對會）10日下午3時將開會討論台北市、新北市提名人選，經身兼黨主席的總統蔡英文貫徹意志，透過包括立法院長游錫堃、桃園市長鄭文燦等多管道與林佳龍多方懇談，讓林佳龍立場鬆動，參選態勢明朗。

與林佳龍同屬野百合學運世代且是台大學長、學弟關係的鄭文燦擔任推手，成功勸進林佳龍。林佳龍曾私下表示，他與鄭文燦關係不錯。鄭文燦今天表示，希望中生代的林佳龍能承擔責任，讓民進黨執政有更堅定的基礎，他也會支持林佳龍在新北的選戰工作。

黨政人士透露，蔡英文從總統、黨主席的高度，在卸任總統職務前最後一次地方首長選戰，有責任鋪排中生代的接班梯隊。此外，2022這場艱困選戰，只有團結才有機會；由林佳龍提出首都圈治理論述涵蓋北北基桃，政策論述與執行能力，黨內不做第二人想，由他擔任領頭羊，中生代隊伍整齊拚戰。

明天下午還會有場民進黨籍縣市長聯合記者會，包括鄭文燦、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安、前新竹市長林智堅、基隆市長林右昌，將合力推薦新北市長人選。

除新北之外，台北市可望徵召衛福部長陳時中，陳時中擔任防疫指揮官2年多，一直是台北市長選舉的熱門人選。

民進黨立委何志偉受訪表示，陳時中參選看似大局底定，時間非常緊迫，就政黨板塊而言，綠營本身凝聚力強，有機會一搏。但打防疫牌要非常謹慎，必須從人民的角度出發，考量民眾的感受。

除雙北外，民進黨剩下4個縣市尚未完成提名。澎湖縣部分，民調最高的民進黨立委楊曜受訪表示，2022年縣長選舉，他的角色是推手不是選手，黨中央決定由誰出征，他都全力輔選。

前縣長陳光復與澎湖縣議員陳慧玲表態參選澎湖縣長，黨政人士透露，中央黨部曾就兩人進行民調，由誰代表民進黨參選，尚未定案。

新竹縣長部分，民進黨發言人周江杰是熱門人選，但也可能與無黨籍竹北市長何淦銘合作，黨政人士表示，與何淦銘要怎麼合作，包括合作的型態、方式都要說清楚。

黨政人士表示，金門、連江屬於艱困選區，不排除與他黨合作。（編輯：林興盟）1110709